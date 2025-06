BRISE

Bitgert is a crypto engineering organisation focused on blockchain technology products and audits solutions, While our $BRISE token benefit investors through staking in BUSD rewards and our smart contract also has a buyback function which helps in the price growth of our token and makes it more scarce.

NamnBRISE

RankNo.810

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud395,690,000,000,000

Maxutbud0

Totalt utbud1,000,000,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.00000404,2021-08-13

Lägsta pris0,2021-08-26

Offentlig blockkedjaBSC

