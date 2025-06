BMT

Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

NamnBMT

RankNo.712

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)5.40%

Cirkulationsutbud327,422,250

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.3274%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.3212330971816307,2025-03-18

Lägsta pris0.07139653608192853,2025-03-12

Offentlig blockkedjaSOL

