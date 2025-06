BKN

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

NamnBKN

RankNo.842

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.05%

Cirkulationsutbud72,482,018.84924717

Maxutbud143,000,000

Totalt utbud143,000,000

Cirkulationshastighet0.5068%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.363698643727798,2024-03-28

Lägsta pris0.07598068547152313,2023-10-20

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionBrickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.