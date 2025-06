BGSC

BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community.

NamnBGSC

RankNo.541

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.07%

Cirkulationsutbud6,075,000,000

Maxutbud100,000,000,000

Totalt utbud29,441,428,003

Cirkulationshastighet0.0607%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin137.18120176153352,2024-12-09

Lägsta pris0.000879298085739812,2024-12-09

Offentlig blockkedjaBSC

