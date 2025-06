BFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

NamnBFIC

RankNo.1331

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.04%

Cirkulationsutbud10,578,424

Maxutbud21,000,000

Totalt utbud21,000,000

Cirkulationshastighet0.5037%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades2.4 USDT

Högsta någonsin44.5205627668438,2022-05-15

Lägsta pris0.16099897458104975,2025-04-05

Offentlig blockkedjaBFIC

IntroduktionBFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.