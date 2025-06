BERA

Berachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

NamnBERA

RankNo.163

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)38.51%

Cirkulationsutbud119,846,628.0596061

Maxutbud∞

Totalt utbud502,366,628.0596061

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin14.993392867128291,2025-02-06

Lägsta pris1,2025-02-06

Offentlig blockkedjaBERACHAIN

IntroduktionBerachain is a high-performance EVM-Identical Layer 1 blockchain utilizing Proof-of-Liquidity (PoL), and built on top of the modular EVM-focused consensus client framework BeaconKit.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.