BasedAI is a unique Layer-1 network for organizing decentralized computational resources around LLM models. BasedAI is also fully EVM compatible, empowering developers to deploy novel decentralized applications that blend smart contract capabilities with LLM models. BasedAI also utilizes advanced cryptographic techniques to enable developers to deploy high performance privacy-preserving zk-LLMs.

RankNo.1052

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.94%

Cirkulationsutbud34,599,420

Maxutbud35,669,420

Totalt utbud35,669,420

Cirkulationshastighet0.97%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin10.751129650865769,2024-04-12

Lägsta pris0.30334323760773396,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

