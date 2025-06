AWARE

ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities.

NamnAWARE

RankNo.2279

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.05%

Cirkulationsutbud36,825,134

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet0.3682%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.08194072435007951,2025-01-22

Lägsta pris0.004813035134698013,2025-05-17

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.