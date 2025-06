AVL

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

NamnAVL

RankNo.677

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)11.96%

Cirkulationsutbud161,683,998

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud162,250,000.8

Cirkulationshastighet0.1616%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.4376502589895284,2025-02-12

Lägsta pris0.18614928404529058,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

