The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

NamnATOM

RankNo.51

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0005%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)22.98%

Cirkulationsutbud390,934,204

Maxutbud∞

Totalt utbud390,934,204

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2019-03-15 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.1 USDT

Högsta någonsin44.6955257850945,2021-09-20

Lägsta pris1.13096252523,2020-03-13

Offentlig blockkedjaATOM

