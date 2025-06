ATH

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

NamnATH

RankNo.126

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.58%

Cirkulationsutbud9,084,674,961

Maxutbud42,930,966,511.91401

Totalt utbud41,999,946,207.02625

Cirkulationshastighet0.2116%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.6429335801913781,2024-06-12

Lägsta pris0.024430599906132534,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

