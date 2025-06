ASTROS

Astro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

NamnASTROS

RankNo.1835

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,42%

Cirkulationsutbud25 499 502,47

Maxutbud100 000 000

Totalt utbud100 000 000

Cirkulationshastighet0.2549%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.11362255496661224,2024-12-13

Lägsta pris0.019778041816782114,2025-02-01

Offentlig blockkedjaMATIC

IntroduktionAstro Armadillos, a pioneering Web3 education project, is at the forefront of imparting knowledge about blockchain technology and Web3 across multiple chains through innovative non-fungible tokens (NFTs) and engaging game modes.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.