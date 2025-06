APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

NamnAPTM

RankNo.1369

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)131.95%

Cirkulationsutbud3,899,287

Maxutbud2,100,000,000

Totalt utbud7,430,696.0332977

Cirkulationshastighet0.0018%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.972488445629584,2025-04-11

Lägsta pris0.7208375990263015,2025-04-24

Offentlig blockkedjaAPERTUM

Sektor

Sociala medier

