APP

Moon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users.

NamnAPP

RankNo.3430

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud3,000,000,000

Totalt utbud3,000,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.09178874267299131,2024-01-12

Lägsta pris0.001953384455000697,2024-11-08

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionMoon App is an easy-to-use Launchpad for Injective projects and Trading Bot App intended for retail users.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.