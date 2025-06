ALTLAYER

AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

NamnALTLAYER

RankNo.365

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.36%

Cirkulationsutbud3,514,349,410.850709

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.3514%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.688131910249869,2024-03-27

Lägsta pris0.022477745910425583,2025-04-07

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionAltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.