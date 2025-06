ALI

The AI Protocol utilizes the ALI Token (ALI) Utility Token. The ALI Utility Token is the native ERC-20 Utility Token of the AI Protocol and the decentralized applications built on it. The ALI Utility Token regulates, incentivizes, and rewards the various participants of the AI Protocol.

NamnALI

RankNo.494

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,02%

Cirkulationsutbud9 118 091 184,669674

Maxutbud0

Totalt utbud9 870 903 732,81426

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.19778989546371206,2022-04-02

Lägsta pris0.004666686148122781,2025-03-11

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

