ALEPH

Aleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

NamnALEPH

RankNo.945

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.49%

Cirkulationsutbud247,220,482.1448135

Maxutbud500,000,000

Totalt utbud500,000,000

Cirkulationshastighet0.4944%

Utgivningsdatum2020-04-01 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.8692133803115093,2022-01-20

Lägsta pris0.02469909,2020-09-27

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionAleph. Im is a decentralized network for the decentralized future: a layer 2 network across the blockchain, a decentralized secure cloud computing network, and a platform for decentralized messaging and analysis

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.