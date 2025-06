AIXBT

Aixbt is a meme coin on the Base chain.

NamnAIXBT

RankNo.255

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)12.77%

Cirkulationsutbud933,656,820.3841392

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud998,914,867.3841392

Cirkulationshastighet0.9336%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.9474609087978645,2025-01-16

Lägsta pris0.00007942523368312,2024-11-04

Offentlig blockkedjaBASE

IntroduktionAixbt is a meme coin on the Base chain.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.