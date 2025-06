AIPAD

AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

NamnAIPAD

RankNo.1731

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud193.253.443,5256508

Maxutbud200.000.000

Totalt utbud199.049.334,2921128

Cirkulationshastighet0.9662%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.3174977731025719,2023-03-01

Lägsta pris0.009405113660411248,2025-05-30

Offentlig blockkedjaBSC

