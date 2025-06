AGLD

AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

NamnAGLD

RankNo.417

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)28.24%

Cirkulationsutbud77,310,001

Maxutbud96,000,000

Totalt utbud92,810,001

Cirkulationshastighet0.8053%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin7.62791577,2021-09-03

Lägsta pris0.20848210063010023,2022-11-09

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

