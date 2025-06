ACX

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

NamnACX

RankNo.395

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.18%

Cirkulationsutbud439,475,593.7319846

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.4394%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.7394538371572816,2024-12-06

Lägsta pris0.03506312954269173,2022-12-04

Offentlig blockkedjaETH

