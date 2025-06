ABBC

ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

NamnABBC

RankNo.1259

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud905,304,095.6861483

Maxutbud1,225,109,279

Totalt utbud907,217,636.86

Cirkulationshastighet0.7389%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.05421,2018-10-25

Lägsta pris0.000710730004387872,2025-04-23

Offentlig blockkedjaABBC

IntroduktionABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.