5ire is a dual-chain (EVM and WASM) blockchain ecosystem that focuses on combatting global sustainability issues, aligning to the UN’s 2030 agenda for sustainable development. At the core of 5ireChain (5ire’s native blockchain) is a SPoS (Sustainable Proof-of-Stake) consensus mechanism that incentivises validators towards sustainability to receive higher rewards.

RankNo.1660

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.04%

Cirkulationsutbud1,327,083,902.3173406

Maxutbud1,500,000,000

Totalt utbud1,500,000,000

Cirkulationshastighet0.8847%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.5080177927965925,2023-12-05

Lägsta pris0.000913013531232859,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

