Cilj Etheninega sintetičnega dolarja USDe je zagotoviti kripto-nativno rešitev, ki bo odporna na cenzuro, razširljiva in stabilna. Za razliko od tradicionalnih stabilnih kovancev, ki se zanašajo na fiat rezerve, USDe ohranja mehko vezavo na ameriški dolar z mehanizmom delta-hedging na trgih izvedenih finančnih instrumentov. USDe je v celoti podprt v verigi s popolno preglednostjo in je prosto sestavljiv v celotnem ekosistemu DeFi.
Uporabniki morajo imeti na svojem računu Spot najmanj 0.1 USDE, da lahko sodelujejo v tem dogodku. Ni potrebna ročna registracija, zastavljanje ali zaklepanje.
Obresti se začnejo obračunavati, ko urno povprečje imetij USDE na uporabnikovem računu Spot doseže 0.1 USDE. Obresti se začnejo obračunavati od ure T+1, prvo izplačilo obresti pa se opravi na dan T+1. Obresti se dnevno razdelijo na račune Spot upravičenih uporabnikov.