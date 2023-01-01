Cilj Etheninega sintetičnega dolarja USDe je zagotoviti kripto-nativno rešitev, ki bo odporna na cenzuro, razširljiva in stabilna. Za razliko od tradicionalnih stabilnih kovancev, ki se zanašajo na fiat rezerve, USDe ohranja mehko vezavo na ameriški dolar z mehanizmom delta-hedging na trgih izvedenih finančnih instrumentov. USDe je v celoti podprt v verigi s popolno preglednostjo in je prosto sestavljiv v celotnem ekosistemu DeFi.