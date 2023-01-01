Zaslužite USDE na MEXC

Hranite USDE in zaslužite dnevno,
do 5-% APR!

Trenutna imetja
--
Obračunane obresti
--
Zaslužite USDE na MEXC

Prednosti

Visoki donosi

Visoki donosi

Zaslužite do 5-% APR – med najvišjimi razpoložljivimi obrestmi za stabilne kovance

Enostavna uporaba

Enostavna uporaba

Samo hranite USDE in začnite pridobivati dnevne obresti

Varno in prilagodljivo

Varno in prilagodljivo

Zastavljanje ali zaklepanje ni potrebno. Vaša sredstva bodo ves čas na voljo.

Zaslužite obresti z držanjem USDE v samo treh korakih

1

Registrirajte se za račun MEXC

Prijavite se na uradni spletni strani ali v mobilni aplikaciji MEXC in opravite preverjanje KYC.

2

Kupite ali položite USDE

Uživajte najnižje pristojbine na trgu pri trgovanju MEXC spot

3

Zaslužite USDE

Hranite USDE in zaslužite dnevne obresti.

Kaj je Ethena USDe (USDE)？

Cilj Etheninega sintetičnega dolarja USDe je zagotoviti kripto-nativno rešitev, ki bo odporna na cenzuro, razširljiva in stabilna. Za razliko od tradicionalnih stabilnih kovancev, ki se zanašajo na fiat rezerve, USDe ohranja mehko vezavo na ameriški dolar z mehanizmom delta-hedging na trgih izvedenih finančnih instrumentov. USDe je v celoti podprt v verigi s popolno preglednostjo in je prosto sestavljiv v celotnem ekosistemu DeFi.

Kaj je Ethena USDe (USDE)？

Pravila dogodka

Zahteve za udeležbo

Uporabniki morajo imeti na svojem računu Spot najmanj 0.1 USDE, da lahko sodelujejo v tem dogodku. Ni potrebna ročna registracija, zastavljanje ali zaklepanje.

Izračun obresti
  1. 1. Med prilagodljivim obdobjem platforma obresti izračuna na podlagi urnega povprečja stanja uporabniškega računa Spot USDE in efektivne obrestne mere.
  2. 2. RRP se dinamično prilagaja glede na obresti v verigi in skupno imetje vseh uporabnikov platforme, z najvišjim RRP do 5%.
  3. 3. Dejanska obrestna mera je odvisna od strani naročila – prilagodljivi prihranki – prikaz podrobnosti o obrestih.
Porazdelitev obresti

Obresti se začnejo obračunavati, ko urno povprečje imetij USDE na uporabnikovem računu Spot doseže 0.1 USDE. Obresti se začnejo obračunavati od ure T+1, prvo izplačilo obresti pa se opravi na dan T+1. Obresti se dnevno razdelijo na račune Spot upravičenih uporabnikov.

Upravičenost uporabnika
  1. 1. Uporabniki morajo opraviti primarno preverjanje KYC.
  2. 2. Podračuni niso upravičeni do sodelovanja.
  3. 3. Udeleženci morajo upoštevati pogoje uporabe storitev MEXC. MEXC si pridržuje pravico, da diskvalificira uporabnike, pri katerih ugotovi, da sodelujejo v zlonamernih ali nepoštenih dejavnostih.
  4. 4. Družba MEXC si pridržuje pravico do končne razlage tega dogodka. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na našo ekipo za pomoč strankam.