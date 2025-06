USDE

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Ime in priimekUSDE

UvrstitevNo.25

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0016%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)2.37%

Razpoložljivi obtok5,407,769,337.094793

Največja ponudba∞

Skupna ponudba5,407,769,337.094793

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.0349343344668251,2024-02-17

Najnižja cena0.9772661240254116,2024-02-19

Javna veriga blokovETH

UvodEthena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure, alongside a globally accessible dollar denominated savings instrument - the 'Internet Bond'. Ethena's synthetic dollar, USDe, will provide the first censorship resistant, scalable and stable crypto-native solution for money achieved by delta-hedging staked Ethereum collateral. USDe will be fully backed transparently onchain and free to compose throughout DeFi.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.