Sistem obračunava obresti dnevno in jih zaračunava glede na dejansko trajanje kredita, pri čemer manj kot 1 dan šteje kot 1 dan. Opomba: Obresti se izračunajo na podlagi obrestne mere, prikazane ob času izposoje. Formula: Obresti = izposojeni znesek × dnevna obrestna mera.