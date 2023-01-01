Posojilni postopki
Oddajte vlogo za posojilo
Prejeto posojilo
Odplačajte posojilo z obrestmi
Vračilo zavarovanih sredstev
Pogosta vprašanja (FAQ)
Q1. Kakšne so zahteve za posojila MEXC?

Dokler ste registrirani uporabnik MEXC in imate na svojem računu spot zavarovana sredstva, lahko nadaljujete z izposojo.

Q2. Kako se izračunajo obresti?

Sistem obračunava obresti dnevno in jih zaračunava glede na dejansko trajanje kredita, pri čemer manj kot 1 dan šteje kot 1 dan. Opomba: Obresti se izračunajo na podlagi obrestne mere, prikazane ob času izposoje. Formula: Obresti = izposojeni znesek × dnevna obrestna mera.

Q3. Ali je možno predčasno celotno ali delno odplačilo?

Delno odplačilo ni podprto. Za sredstva, ki omogočajo predčasno odplačilo, si podrobnosti oglejte v posebnih pravilih.

Q4. Kaj je razmerje med posojilom in vrednostjo (LTV)?

Razmerje med posojilom in vrednostjo (LTV) je razmerje med vrednostjo neporavnanih sredstev in vrednostjo zavarovanja. Posebna formula za izračun je naslednja:
LTV = neporavnana glavnica in obresti / znesek zavarovanja
Neporavnana glavnica in obresti = (neporavnana glavnica + neporavnane obresti + neporavnane zapadle obresti)