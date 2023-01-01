Dokler ste registrirani uporabnik MEXC in imate na svojem računu spot zavarovana sredstva, lahko nadaljujete z izposojo.
Sistem obračunava obresti dnevno in jih zaračunava glede na dejansko trajanje kredita, pri čemer manj kot 1 dan šteje kot 1 dan. Opomba: Obresti se izračunajo na podlagi obrestne mere, prikazane ob času izposoje. Formula: Obresti = izposojeni znesek × dnevna obrestna mera.
Delno odplačilo ni podprto. Za sredstva, ki omogočajo predčasno odplačilo, si podrobnosti oglejte v posebnih pravilih.
Razmerje med posojilom in vrednostjo (LTV) je razmerje med vrednostjo neporavnanih sredstev in vrednostjo zavarovanja. Posebna formula za izračun je naslednja:
LTV = neporavnana glavnica in obresti / znesek zavarovanja
Neporavnana glavnica in obresti = (neporavnana glavnica + neporavnane obresti + neporavnane zapadle obresti)