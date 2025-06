ZYN

Zynecoin is the coin of the Wethio blockchain. The latter was created 4 years ago, it hosts 157 decentralized masternodes. Dapps have been developed; Wethio wallet, Wethio scan, Wethio stats, Wethio pool, among others, as well as bridges to ethereum and binance chain.

Ime in priimekZYN

UvrstitevNo.2455

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.52%

Razpoložljivi obtok41,903,029

Največja ponudba0

Skupna ponudba97,772,437.5

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov5.23601203402,2020-04-07

Najnižja cena0.005404272556138971,2025-05-26

Javna veriga blokovNONE

Panoga

Družbeni mediji

