ZRX

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

Ime in priimekZRX

UvrstitevNo.192

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)8.00%

Razpoložljivi obtok848,396,562.8973439

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.8483%

Datum izdaje2017-08-17 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.05 USDT

Najvišja vrednost vseh časov2.531409978866577,2018-01-09

Najnižja cena0.1039619967341423,2017-08-16

Javna veriga blokovETH

