ZF

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

Ime in priimekZF

UvrstitevNo.1854

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,05%

Razpoložljivi obtok547 565 659,4370259

Največja ponudba1 000 000 000

Skupna ponudba758 016 444,3826642

Hitrost kroženja0.5475%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.08953665548952082,2024-03-01

Najnižja cena0.000182139809719544,2023-08-31

Javna veriga blokovZKSYNCERA

UvodzkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.