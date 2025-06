ZBCN

ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders.

Ime in priimekZBCN

UvrstitevNo.113

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,30%

Razpoložljivi obtok79.178.462.431,50189

Največja ponudba100.000.000.000

Skupna ponudba99.999.369.117,72859

Hitrost kroženja0.7917%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.007105034498396647,2025-05-30

Najnižja cena0.000692135609811539,2024-08-05

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.