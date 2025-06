XYM

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

Ime in priimekXYM

UvrstitevNo.533

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok6,154,274,108.255269

Največja ponudba8,999,999,999

Skupna ponudba8,446,556,766.260706

Hitrost kroženja0.6838%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.77148755,2021-03-21

Najnižja cena0.007325086801908242,2025-05-30

Javna veriga blokovXYM

Panoga

Družbeni mediji

