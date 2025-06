XP

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

Ime in priimekXP

UvrstitevNo.681

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,08%

Razpoložljivi obtok1 773 201 947,7114308

Največja ponudba5 500 000 000

Skupna ponudba1 773 201 947,7114308

Hitrost kroženja0.3224%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.06942051775280159,2025-03-18

Najnižja cena0.016731905068022832,2025-05-30

Javna veriga blokovXPHERE

