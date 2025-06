XPX

ProximaX is a next-generation Integrated and Distributed Ledger Technology (“IaDLT”) infrastructure platform solution powered by blockchain technology.

Ime in priimekXPX

UvrstitevNo.5977

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba9,000,000,000

Skupna ponudba9,000,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje2018-08-08 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.009 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.00720291991049,2019-05-15

Najnižja cena0.00014253831322566,2025-05-01

Javna veriga blokovXPX

UvodProximaX is a next-generation Integrated and Distributed Ledger Technology (“IaDLT”) infrastructure platform solution powered by blockchain technology.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.