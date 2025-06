XDC

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

Ime in priimekXDC

UvrstitevNo.73

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0003%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.17%

Razpoložljivi obtok16,215,708,072.1

Največja ponudba0

Skupna ponudba37,995,893,338.05

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.19387438,2021-08-21

Najnižja cena0.000157131627911,2019-06-20

Javna veriga blokovXDC

Panoga

Družbeni mediji

