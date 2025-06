WNT

The Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid!

Ime in priimekWNT

UvrstitevNo.2359

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.18%

Razpoložljivi obtok26,124,772.2

Največja ponudba200,000,000

Skupna ponudba200,000,000

Hitrost kroženja0.1306%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.610041044460829,2024-01-05

Najnižja cena0.00885626534093369,2025-04-15

Javna veriga blokovARB

UvodThe Smart WiFi Network Powered By You. Easily create your own hotspot network at home, at your business, or on-the-go and get paid!

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.