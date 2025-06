WNK

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

Ime in priimekWNK

UvrstitevNo.2054

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok5,497,693,555.123654

Največja ponudba6,500,000,000

Skupna ponudba6,497,693,555.123654

Hitrost kroženja0.8457%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.043663118041887015,2022-01-04

Najnižja cena0.000111013062352955,2025-04-07

Javna veriga blokovBASE

UvodThe WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.