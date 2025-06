WNCG

Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG).

UvrstitevNo.1052

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.69%

Razpoložljivi obtok498,218,796.55

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba723,789,440

Hitrost kroženja0.4982%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov4.85927372,2021-08-17

Najnižja cena0.016919518461443125,2025-04-09

Javna veriga blokovETH

