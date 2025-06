WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

Ime in priimekWING

UvrstitevNo.1901

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)11,10%

Razpoložljivi obtok5 032 981,70998927

Največja ponudba10 000 000

Skupna ponudba7 638 124,86998927

Hitrost kroženja0.5032%

Datum izdaje2020-09-15 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov140.806207937,2020-09-16

Najnižja cena0.17502777704024583,2025-05-31

Javna veriga blokovONT

Panoga

Družbeni mediji

