VVAIFU

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

UvrstitevNo.1423

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.10%

Razpoložljivi obtok993,304,256.206242

Največja ponudba999,904,308.86

Skupna ponudba993,304,256.206242

Hitrost kroženja0.9933%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.21126701735659592,2024-11-19

Najnižja cena0.00002140115072816,2024-10-20

Javna veriga blokovSOL

