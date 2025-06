VSC

Vyvo Coin ($VSC) is the native coin of Vyvo Coin. $VSC is used for various purposes; such as staking, transactional gas fees on the VSC Network, and participating in decentralised digital health data marketplace

UvrstitevNo.1469

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,02%

Razpoložljivi obtok941 351 172

Največja ponudba20 014 165 805

Skupna ponudba19 604 298 924

Hitrost kroženja0.047%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.07954688274669303,2023-12-30

Najnižja cena0.003402990496601056,2025-05-09

Javna veriga blokovBSC

