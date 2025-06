VR

Victoria VR is the first Blockchain-based MMORPG in Virtual Reality with Realistic Graphics built on Unreal Engine, created and owned by its users.

UvrstitevNo.889

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.08%

Razpoložljivi obtok6,346,850,908.954846

Največja ponudba0

Skupna ponudba16,800,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.7117743741671182,2021-12-02

Najnižja cena0.002668160710362826,2025-05-31

Javna veriga blokovETH

