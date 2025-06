VIRTUAL

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Ime in priimekVIRTUAL

UvrstitevNo.60

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0003%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)60.86%

Razpoložljivi obtok654,655,339.8780009

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.6546%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov5.0709119422827476,2025-01-02

Najnižja cena0.007604929689950013,2024-01-23

Javna veriga blokovBASE

UvodVirtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.