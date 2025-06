VENOM

Venom is a Layer 0 asynchronous blockchain with a unique mesh network architecture capable of hosting whole nations on the blockchain dynamic sharding for scalability and efficiency with a focus on blockchain adoption through government initiatives such as fiat-backed stablecoins around the world, CBDCs, RWA (such as carbon credits), payments & trade finance.

Ime in priimekVENOM

UvrstitevNo.303

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.30%

Razpoložljivi obtok988,919,270

Največja ponudba8,000,000,000

Skupna ponudba7,290,077,081.68

Hitrost kroženja0.1236%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.7954748678174979,2024-03-25

Najnižja cena0.034636160326987464,2025-02-03

Javna veriga blokovVENOM

