USD1 is a fiat-backed digital asset, designed to maintain a 1:1 equivalence with the U.S. dollar. Launched in April 2025 by World Liberty Financial (WLFI), a financial technology firm headquartered in Miami, Florida, USD1 aims to streamline digital transactions by providing seamless fungibility between fiat currency and digital assets. To ensure transparency and trust, its reserves are held by BitGo, a California-based provider of cryptocurrency custody services. Initially, USD1 is issued on the Ethereum and Binance Smart Chain (BSC) networks, with plans to expand to other blockchains in the future.

Ime in priimekUSD1

UvrstitevNo.44

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež0.0006%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)14,10%

Razpoložljivi obtok2 176 592 011

Največja ponudba0

Skupna ponudba2 176 592 011

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.0147221909224569,2025-05-12

Najnižja cena0.990972014891515,2025-04-16

Javna veriga blokovETH

