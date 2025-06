UNICE

UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication.

UvrstitevNo.2335

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok271,869,699

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba990,935,006

Hitrost kroženja0.2718%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.14138683137455213,2024-04-23

Najnižja cena0.001079036664609985,2025-04-21

Javna veriga blokovBSC

