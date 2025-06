TTM

Tradetomato is a next-gen trade and portfolio automation platform set to redefine how you manage your crypto finances. Powered by the Tradetomato token (TTM) and featuring a core built on AI and machine learning, Tradetomato enables anyone from beginners to seasoned traders to automate their crypto portfolio across wallets, exchanges, and financial crypto services.

Ime in priimekTTM

UvrstitevNo.2566

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,00%

Razpoložljivi obtok80 638 601

Največja ponudba1 000 000 000

Skupna ponudba996 200 000

Hitrost kroženja0.0806%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.05069818223710805,2023-10-19

Najnižja cena0.002211006898964172,2025-05-27

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

