Apart from processing millions of transactions per second, TON blockchain-based ecosystem has all the chances to give rise to a genuine Web3.0 Internet with decentralized storage, anonymous network, DNS, instant payments and various decentralized services.

Ime in priimekTON

UvrstitevNo.18

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0023%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)7.45%

Razpoložljivi obtok2,465,421,691.1141663

Največja ponudba∞

Skupna ponudba5,131,361,475.276764

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov8.235022765920782,2024-06-15

Najnižja cena0.39061681567469,2021-09-20

Javna veriga blokovTONCOIN

Panoga

Družbeni mediji

