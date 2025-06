TIA

Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

Ime in priimekTIA

UvrstitevNo.56

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0004%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)11.93%

Razpoložljivi obtok655,548,194.239058

Največja ponudba0

Skupna ponudba1,125,377,753.424285

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov20.911430884832413,2024-02-10

Najnižja cena2.028107599495091,2023-10-31

Javna veriga blokovCELESTIA

UvodCelestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.