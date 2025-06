THL

Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

Ime in priimekTHL

UvrstitevNo.1269

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.25%

Razpoložljivi obtok49,015,380

Največja ponudba100,000,000

Skupna ponudba99,811,473

Hitrost kroženja0.4901%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov3.165408301267496,2024-03-21

Najnižja cena0.09373217415438741,2025-04-18

Javna veriga blokovAPTOS

UvodThala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.