Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network.

Ime in priimekTFUEL

UvrstitevNo.176

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.05%

Razpoložljivi obtok6,957,201,386

Največja ponudba0

Skupna ponudba6,957,201,386

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.68071584,2021-06-09

Najnižja cena0.000889723475662,2020-03-13

Javna veriga blokovTHETA

Panoga

Družbeni mediji

